Руководство «Атлетико» расторгло контракт с Диего Костой

https://static.news.ru/photo/e0421c82-49d5-11eb-8a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Испанский футбольный клуб «Атлетико» сообщил о расторжении контракта с форвардом Диего Костой. Информацию об этом представила пресс-служба клуба.

Как сообщается, данное решение принято в связи с волеизъявлением игрока. Так, Коста сам попросил о расторжении соглашения по личным причинам, которые не называются.

Всего Диего Коста отыграл 215 матчей за «Атлетико», забив 83 гола и отдав 36 результативных передач. В составе команды футболист получил статус чемпиона Испании в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник казанского ФК «Рубин» Хвича Кварацхелия планирует перейти в европейский футбольный клуб. По его словам, он не намерен долго играть за российские команды. Футболист заверил, что у него уже есть интересные предложения, по которым ведутся переговоры.

Кварацхелия пришёл в «Рубин» летом 2019 года. Перед этим футболист играл за московский «Локомотив», грузинские «Рустави» и «Динамо» (Тбилиси).