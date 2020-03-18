https://static.news.ru/photo/9c50f92e-69b8-11ea-aff4-fa163e6e4271_660.jpg Юрий Жирков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев отреагировал на слухи об интересе тульчан к футболисту «Зенита» Юрию Жиркову.

Послушайте, Юрий Жирков — игрок «Зенита». У него действует контракт с клубом. Он играет сейчас за эту команду и успешно защищает её, — сказал Аджоев корреспонденту NEWS.ru.

Текущий контракт 36-летнего футболиста истекает летом 2020 года. В сезоне 2019/20 Жирков сыграл 22 матча во всех турнирах за «сине-бело-голубых», забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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