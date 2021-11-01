Руй вам: кто способен стать новым главным тренером «Спартака»

Вопрос отставки главного тренера «Спартака» Руя Витории, кажется, практически решён. После чудовищного поражения 1:7 от «Зенита» «красно-белые» довольно вяло сыграли дома с «Ростовом» и в концовке упустили победу. Фанаты призывают уйти всё высшее руководство, включая самого владельца Леонида Федуна, но он, кажется, команду продавать не собирается. Так что, менять снова будут тренера. Рассказываем о кандидатах на расстрельную должность.

Станислав Черчесов

Бывший главный тренер сборной России с июля находится без работы и, судя по всему, не прочь вернуться в родной клуб. Там он состоялся как футболист, там же делал первые шаги в тренерской карьере. У Черчесова есть готовый список помощников, отличное знание российского чемпионата и, наверняка, понимание, как выходить из кризиса. Умение работать в сложных обстоятельствах и добиваться результата он уже продемонстрировал в сборной, когда накануне ЧМ-2018 его хейтили вообще все.

Помешать приходу Черчесова может позиция супруги Федуна Заремы Салиховой, которая не так давно заявила, что тренер появится в «Спартаке» только через её труп. Руководство также может испугаться негатива от фанатов. После фиаско со сборной и вызывающего поведения в общественном пространстве Черчесов стал крайне непопулярной фигурой в российском футболе. Так что его приглашение — огромный риск.

Массимо Каррера

Массимо Каррера Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У этого специалиста проблем с репутацией среди спартаковских болельщиков точно нет. Каррера привёл команду к историческому чемпионству, взял с ней Суперкубок и подарил надежду на то, что «красно-белые» наконец-то «вернулись, чтобы править». Многие фанаты не поддержали решение расстаться с итальянцем, а посвящённые тренеру «заряды» можно услышать на трибунах до сих пор.

Однако после ухода из «Спартака» Каррера бесславно поработал в греческом АЕКе, а затем два месяца был главным тренером «Бари», выступающем в серии С. В 12 матчах он одержал всего пять побед и упаковал чемоданы. Возвращение Массимо в «Спартак» точно эмоционально встряхнет коллектив, но способен ли он построить команду, которая будет демонстрировать результат на постоянной основе, — большой вопрос.

Доменико Тедеско

Ещё один любимец болельщиков «Спартака». Немец был предшественником Руя Витории и ушёл с мутной формулировкой «по семейным обстоятельствам». Правда, решение не было принято поспешно, уход Доменико Тедеско анонсировал задолго до конца прошлого чемпионата.

«Красно-белые» финишировали вслед за чемпионом «Зенитом» и показывали временами очень приятную игру. При Тедеско в составе москвичей раскрылись футболисты, которые сейчас выглядят балластом. После «Спартака» он так нигде и не работал, и судя по инсайдам в СМИ, не прочь вернуться в команду. Осталось понять, готов ли к этому Федун и что с семейными обстоятельствами немца.

Марко Николич

Марко Николич Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неожиданный кандидат, однако такой вариант вполне имеет право на жизнь. Николич пришёл в «Локомотив» после скандального ухода кумира болельщиков Юрия Сёмина и столкнулся с беспрецедентным давлением и хейтом фанатов. Испытания улыбчивый серб выдержал с достоинством: за полтора года в команде тренер завоевал бронзу чемпионата России и взял Кубок, а также развернул мнение фанатов в свою сторону, заставив тех негодовать уже после своего увольнения.

Говорят, приход в «Спартак» с Николичем обсуждала сама Зарема, на оптимальность такого варианта намекают и некоторые эксперты. Один из главных камней преткновения заключается в том, что серб наверняка затребует многомиллионные отступные в контракте, ведь работа в «Спартаке» может закончиться в любой момент. Тренер также точно не является поклонником атакующего футбола со спартаковскими стеночками и забеганиями, но и при Витории команда играла так только на предсезонном Кубке «Матч Премьер».

Андрей Тихонов

Кандидатура, пронизанная сакральным спартаковским духом, и пожалуй, самый любимый футболист болельщиков «красно-белых». Андрей Тихонов уже успел дважды поработать в «Спартаке» как ассистент, да и опыт специалиста в качестве главного тренера тоже имеется. Он находился у руля «Енисея», «Крыльев Советов», а сейчас работает с «Астаной». Вот только весомых успехов Тихонов пока ни с кем не добился. В Казахстане тренер совсем недавно схлопотал двухлетнюю дисквалификацию за то, что в знак протеста против судейства увёл команду с поля. Сейчас отстранение находится в процессе оспаривания.

Родной клуб — отличный шанс выйти на новый уровень, но есть риск и совсем закончить с профессией, как это происходит с Дмитрием Аленичевым. Приглашая Тихонова, Федун точно получит поддержку болельщиков, но что из этого выйдет по итогу — не возьмётся предсказать никто.