Нападающий футбольного клуба «Спартак-2» 20-летний Александр Руденко на правах аренды вторую часть текущего сезона проведёт в московском «Торпедо», сообщает пресс-служба «красно-белых».
Воспитанник Академии Ф.Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провёл с тех пор более 100 матчей за вторую команду.
«Торпедо» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) идет на втором месте и вышел в четвертьфинал Кубка России.
Ранее сообщалось, что новым начальником футбольного клуба ЦСКА (Москва) станет Александр Стельмах, который сменит на этом посту Сергея Якунчикова, писал NEWS.ru.
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