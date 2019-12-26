https://static.news.ru/photo/98a1fb8e-27eb-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Нападающий футбольного клуба «Спартак-2» 20-летний Александр Руденко на правах аренды вторую часть текущего сезона проведёт в московском «Торпедо», сообщает пресс-служба «красно-белых».

Воспитанник Академии Ф.Ф.Черенкова дебютировал за «Спартак-2» в 2016 году и провёл с тех пор более 100 матчей за вторую команду.

«Торпедо» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) идет на втором месте и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Ранее сообщалось, что новым начальником футбольного клуба ЦСКА (Москва) станет Александр Стельмах, который сменит на этом посту Сергея Якунчикова, писал NEWS.ru.