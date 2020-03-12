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Московский футбольный клуб ЦСКА на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) допустит только владельцев абонементов, говорится в сообщении пресс-службы «армейцев».

Такое решение принято в связи с указом мэра Москвы от 10 марта, который ограничивает численность участников массовых мероприятий до пяти тысяч человек. При этом в связи с ограничением в пять...