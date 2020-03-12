Футбольный клуб «Рубин» (Казань) исполнит решение властей Татарстана о переносе матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса, если таковое будет принято, сообщает пресс-служба.
Если будет принято решение о переносе матчей, то мы его, естественно, будем выполнять. Пока никаких распоряжений на этот счёт не поступало, — сказано в сообщении.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что команда будет обязана подчиниться решению властей Санкт-Петербурга из-за возможной угрозы коронавируса, писал NEWS.ru.
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