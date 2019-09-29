https://static.news.ru/photo/65e00dbe-e2bb-11e9-ad3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» со счётом 0:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч проходил на стадионе «Центральный».

«Рубин» продлил серию без побед до пяти матчей в чемпионате РФ. «Уфа» сыграла вничью в третий раз в сезоне.

В турнирной таблице «Рубин» занимает 11-ю строчку с 11 очками. «Уфа» идёт на 6-й, имея в активе 15 очков. В следующем туре «Рубин» дома примет «Тамбов» 5 октября. В тот же день «Уфа» сыграет на своём поле с грозненским «Ахматом».

Ранее News.ru сообщал, что московский «Локомотив» выиграл со счётом 1:0 у «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 28 сентября в столице на стадионе «РЖД Арена».

В данный момент «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в таблице чемпионата страны, а «Зенит» — третье, имея в своём активе также 23 очка.