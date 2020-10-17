«Рубин» готов дойти до суда в Лозанне после скандала с судьёй

https://static.news.ru/photo/eef38eaa-116d-11eb-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» хочет, чтобы Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку при использовании протокола VAR арбитром Михаилом Вилковым в матче казанцев с «Краснодаром» (1:3).

Сообщается, что речь идёт об эпизоде с назначением пенальти в ворота «Рубина». Арбитр изначально не заметил игру рукой защитника «Рубина» Ильи Самошникова. В игре произошла остановка, а затем матч продолжился. Только после этого Вилков пошел смотреть повтор и указал на 11-метровую отметку.

В «Рубине» полагают, что Вилков нарушил один из пунктов протокола Системы видеопомощи арбитрам (VAR), который гласит, что если игра была остановлена и возобновлена, то судья не может проводить просмотр, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления. Генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов призвал признать ошибку судьи и сделать выводы.

Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до суда в Лозанне (Спортивный арбитражный суд, CAS — NEWS.ru), — цитирует его «Спорт Бизнес Online».

Как писал NEWS.ru, уровень квалификации российских футбольных арбитров падает ниже плинтуса — все скандалы стартовых игр РПЛ нового сезона наглядно демонстрируют, что система VAR в нашем футболе действует исключительно по принципу ангажированности. Иными словами, «замечает» и «исправляет» ошибки судей в поле только в тех случаях, когда это необходимо определённым людям. Вот только в какую яму свалится российский футбол при таком судействе и «избирательном» использовании VAR — думается, легко догадаться, но страшно представить.