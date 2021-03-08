«Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ

https://static.news.ru/photo/07e5a050-8028-11eb-a92b-96000091f725_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Казанская футбольная команда «Рубин» победила санкт-петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт игры составил 2:1.

Игрок «Рубина» Джордже Деспотович забил на 41-й минуте в ходе пенальти первый гол своей команды. На 75-й минуте представитель «Зенита» Сердар Азмун сравнял счёт, а на второй минуте компенсированного ко второму тайму времени Денис Макаров вывел «Рубин» в лидеры.

Через семь минут у «Зенита» появился шанс сравнять счёт, когда был назначен 11-метровый удар в ворота «Рубина», но форвард команды Артём Дзюба не смог забить гол — его удар был отбит вратарём Юрием Дюпиным.

Накануне московский «Спартак» на своём поле разгромил «Краснодар». Встреча 21-го тура РПЛ завершилась со счётом 6:1. Этой победой «красно-белые» прервали серию трёх поражений: «Зениту», «Рубину» и «Сочи». Теперь «Спартак» занимает третье место, набрав 38 очков, а «Краснодар» идёт восьмым (31 очко).

В следующем туре «красно-белые» сыграют с «Динамо», матч пройдёт 13 марта, а «Краснодар» 14 марта будет противостоять «Тамбову», писал NEWS.ru.