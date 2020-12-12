«Рубин» обыграл «Тамбов» в выездном матче

https://static.news.ru/photo/2339daee-3d46-11eb-b711-fa163e074e61_660.jpg Фото: fctambov68/vk.com

На стадионе «Мордовия Арена» в Саранске завершился матч 18-го тура Российской премьер-лиги. Матч между ФК «Тамбов» и казанским «Рубином» закончился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте встречи забил защитник «Рубина» Илья Самошников, результативную передачу ему сделал полузащитник Дарко Йевтич. Таким образом, «Тамбов» довёл безвыигрышную серию в РПЛ до семи матчей.

По итогам 18 матчей в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2020/21 казанский «Рубин» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место, у «Тамбова» 12 очков, и он находится на предпоследнем, 15-м месте. Лидер соревнований — набравший 38 очков санкт-петербургский «Зенит». За ним идут «Спартак» (35) и ЦСКА (33).

Как писал NEWS.ru, нападающий «Рубина» Иван Игнатьев обратился к клубу, партнёрам по команде и болельщикам из-за плохой игры и удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (1:3). По словам футболиста, в его жизни сейчас наблюдается очень сложный период. Игнатьев также отметил, что он молод и нуждается во всесторонней поддержке.

Открыл счёт из-за штрафной на 3-й минуте полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём. У «Локомотива» дублем отличился защитник Владислав Игнатьев, ещё один гол с пенальти забил Антон Миранчук.