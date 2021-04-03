«Рубин» обыграл «Сочи» со счётом 1:0

https://static.news.ru/photo/4cf3444c-9499-11eb-b99d-96000091f725_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Встреча «Рубина» с «Сочи» в Казани окончилась в пользу хозяев. Они выиграли со счётом 1:0.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Ак Барс Арене» в Казани победил «Рубин». Единственный гол забил на 72-й минуте полузащитник Хвича Кварацхелия. На его счету четыре мяча и восемь голевых передач в 20 матчах текущего сезона, сообщает ТАСС.

После победы «Рубин» поднялся на четвёртое место, набрав 40 очков в 24 матчах. «Сочи» идёт пятым, имея в активе 40 очков после 24 встреч, но уступая «Рубину» по дополнительным показателям.

Как писал NEWS.ru, московский «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги впервые с 2014 года на своём поле уступил казанскому «Рубину». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.