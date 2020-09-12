«Рубин» обыграл «Динамо» в Москве и сравнялся с ним в таблице РПЛ

https://static.news.ru/photo/debbdfa8-f5d7-11ea-851d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdm_official/vk.com

В матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своём поле уступило казанскому «Рубину» — 0:1 (0:1).

Единственный мяч на 31-й минуте с пенальти забил форвард гостей Джордже Деспотович.

С 52-й минуты «бело-голубые» играли в меньшинстве, поскольку нападающий Николай Комличенко в начале второго тайма в течение пяти минут заработал две жёлтые карточки и был удалён с поля.

На второй компенсированной минуте красную карточку (также за второе предупреждение) получил полузащитник казанцев Ин Бом Хван, на третьей — защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, также дважды предупреждённый арбитром Сергеем Лапочкиным.

Таким образом, москвичи заканчивали встречу вдевятером, «Рубин» — вдесятером.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал 11 очков и сравнялся в турнирной таблице с «Динамо» — команды делят четвёртое-пятое места. Правда, в седьмом туре ещё не сыграны несколько матчей.

На первое место в премьер-лиге вышел ФК «Сочи», обыгравший в Грозном «Ахмат» (1:0), писал ранее NEWS.ru.