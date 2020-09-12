«Рубин» обыграл «Динамо» в Москве и сравнялся с ним в таблице РПЛ

В матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своём поле уступило казанскому «Рубину» — 0:1 (0:1).
Единственный мяч на 31-й минуте с пенальти забил форвард гостей Джордже Деспотович.
С 52-й минуты «бело-голубые» играли в меньшинстве, поскольку нападающий Николай Комличенко в начале второго тайма в течение пяти минут заработал две жёлтые карточки и был удалён с поля.
На второй компенсированной минуте красную карточку (также за второе предупреждение) получил полузащитник казанцев Ин Бом Хван, на третьей — защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, также дважды предупреждённый арбитром Сергеем Лапочкиным.
Таким образом, москвичи заканчивали встречу вдевятером, «Рубин» — вдесятером.
Благодаря этой победе «Рубин» набрал 11 очков и сравнялся в турнирной таблице с «Динамо» — команды делят четвёртое-пятое места. Правда, в седьмом туре ещё не сыграны несколько матчей.
На первое место в премьер-лиге вышел ФК «Сочи», обыгравший в Грозном «Ахмат» (1:0), писал ранее NEWS.ru.
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