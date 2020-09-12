«Рубин» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

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Казанский «Рубин» победил московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла на «ВТБ-Арене» в Москве? завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре на 31 минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович. На 52-й минуте за вторую жёлтую карточку был удален нападающий «Динамо» Николай Комличенко. Затем в компенсированное время за второе предупреждение удалили корейского полузащитника «Рубина» Хвана Ин Бома и защитника «Динамо» Сергея Паршивлюка.

Не обошлось и без травм. В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Игрока унесли с поля на носилках. Во второй половине игры травму получил полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. Он столкнулся с полузащитником «Рубина» Денисом Макаровым. Вместо Каборе на поле вышел хорватский футболист Никола Моро.

По результатам игры, «Рубин» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Динамо» идёт пятым, также с 11 очками.

В следующем туре 20 сентября «Рубин» сыграет со столичным «Спартаком».

Ранее РПЛ приняла решение отменить матч между «Ротором» и «Краснодаром». Встреча должна была начаться в 19:00 13 сентября. Как сообщил оперштаб, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится. Также отмечается, что по состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, писал NEWS.ru.