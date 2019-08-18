Казанский «Рубин» нанёс поражение тульскому «Арсеналу» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит нападающим Евгением Марковым на 72-й минуте игры.
Благодаря победе казанский клуб набрал 10 очков, теперь команда занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» занимает седьмое место.
Ранее News.ru писал, что форварду «Зенита» Артёму Дзюбе грозит дисквалификация за критику после встречи с «Ахматом» в шестом туре Российской Премьер-Лиги.
Футболист после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.