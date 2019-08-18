https://static.news.ru/photo/bebf375a-c1bb-11e9-a219-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» нанёс поражение тульскому «Арсеналу» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Казани на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит нападающим Евгением Марковым на 72-й минуте игры.

Благодаря победе казанский клуб набрал 10 очков, теперь команда занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Арсенал» занимает седьмое место.

Ранее News.ru писал, что форварду «Зенита» Артёму Дзюбе грозит дисквалификация за критику после встречи с «Ахматом» в шестом туре Российской Премьер-Лиги.

Футболист после матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» нелестно отозвался о работе главного арбитра Алексея Матюнина. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо. В пример он привёл «непонятную» трактовку фолов и сомнения со стороны арбитров.