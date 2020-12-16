«Рубин» не стал продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым

https://static.news.ru/photo/85690e02-408d-11eb-a02a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Футбольный клуб «Рубин» не станет продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым. За эту команду футболист играл менее года.

Так, руководство клуба проинформировало, что продление соглашения на следующий сезон не предусматривается. В 2019 году Тарасов при скандальных обстоятельствах покинул «Локомотив», за который играл порядка девяти лет. В «Рубин» его позвал тренер Леонид Слуцкий.

Это решение тренерского штаба. Оно уже принято, мы 100 процентов не будем продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым, — заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасов играет за «Рубин» с прошлой зимы. В текущем сезоне футболист отыграл девять матчей, но не сумел отличиться результативными действиями.

Стоит отметить, что изначально тренер клуба очень сильно надеялся на игру Тарасова. Ранее в команде наблюдались проблемы с позицией шестого номера.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич может в скором времени перейти в итальянскую «Аталанту».

«Аталанта» попробует заполучить игрока после того, как команду покинет Алехандро Гомес, у которого произошёл конфликт с тренером Джан Пьеро Гасперини.