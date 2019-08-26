https://static.news.ru/photo/49420adc-c7ee-11e9-ae50-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дюпин Фото: instagram.com/dyupa22

Футбольный клуб «Рубин» (Казань) намекнул тренерскому штабу сборной России во главе со Станиславом Черчесовым, что они забыли включить в состав на отборочные матчи чемпионата Европы-2020 вратаря Юрия Дюпина.

Казанцы в ответ опубликованному составу сборной на матчи против Казахстана и Шотландии опубликовали в своём Twiiter фотографию Дюпина.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) голкипер провёл за «Рубин» семь матчей, в которых пропустил 5 голов, а в трёх встречах оставил свои ворота сухими.

Как сообщалось ранее, Черчесов объявил состав команды на предстоящие матчи против Шотландии и Казахстана в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно. В сборной не оказалось ни одного представителя «Рубина», писал News.ru.