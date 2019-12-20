https://static.news.ru/photo/607b7d08-2308-11ea-8e20-fa163e074e61_660.jpg Юнес Намли Фото: fckrasnodar.ru

Казанский «Рубин» заинтересован в подписании датского полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли.

Клуб из Татарстана рассчитывает заполучить 25-летнего хавбека на правах аренды, сообщает « Бизнес Online ».

В текущем розыгрыше чемпионата России Намли выходил на поле в 10 матчах. На его счету один забитый гол — футболист смог поразить ворота «Уфы».

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» объявило о продлении действующего контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым.