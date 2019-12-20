Казанский «Рубин» заинтересован в подписании датского полузащитника «Краснодара» Юнеса Намли.
Клуб из Татарстана рассчитывает заполучить 25-летнего хавбека на правах аренды, сообщает «
В текущем розыгрыше чемпионата России Намли выходил на поле в 10 матчах. На его счету один забитый гол — футболист смог поразить ворота «Уфы».
Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» объявило о продлении действующего контракта с главным тренером команды Кириллом Новиковым.
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