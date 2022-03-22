РПЛ захотели расширить до 18 клубов, но часть может не доиграть сезон
РПЛ захотели расширить до 18 клубов, но часть из них может не доиграть сезон
Михаил Потапов
Михаил Потапов
15:41, 22 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение чемпионата с 16 до 18 команд. Об этом рассказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц. Его слова передаёт Sports.ru.
Расширение до 18 команд обсуждалось на прошлом собрании. Голоса разделились: 10:5... Как президент лиги я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, то не могу это не поддержать, — сказал Хачатурянц.
Он добавил, что ряд клубов РПЛ могут не доиграть сезон из-за потерь иностранных футболистов и других трудностей. Многие клубы не знают, сколько из легионеров вернётся в расположение после перерыва на игры сборных.
21 марта сообщалось, что семье грузинского футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии поступили угрозы из-за игры в России.
7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами.