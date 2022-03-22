РПЛ захотели расширить до 18 клубов, но часть может не доиграть сезон

Клубы Российской премьер-лиги проголосовали за расширение чемпионата с 16 до 18 команд. Об этом рассказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц. Его слова передаёт Sports.ru.

Расширение до 18 команд обсуждалось на прошлом собрании. Голоса разделились: 10:5... Как президент лиги я представляю команды лиги. Если большинство хочет расширения, то не могу это не поддержать, — сказал Хачатурянц.

Он добавил , что ряд клубов РПЛ могут не доиграть сезон из-за потерь иностранных футболистов и других трудностей. Многие клубы не знают, сколько из легионеров вернётся в расположение после перерыва на игры сборных.

21 марта сообщалось, что семье грузинского футболиста «Рубина» Хвичи Кварацхелии поступили угрозы из-за игры в России.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что разрешит иностранным игрокам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами.