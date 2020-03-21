https://static.news.ru/photo/a846dd16-6b57-11ea-b067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) планирует провести серию кибертурниров по симулятору eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020) во время паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса.

РПЛ во время паузы в чемпионате России намерена провести серию кибертурниров среди 16 клубов, — пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что формат проведения турниров прорабатывается.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.