РПЛ в случае второй волны пандемии намерена играть без зрителей

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин считает, что в случае второй волны инфекции коронавируса стоит доиграть сезон.
В нашем понимании лучше продолжить играть без зрителей, чем прекратить сезон, но это в любом случае не в нашей компетенции, — сказал Савин на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.
Сезон-2019/20 чемпиноната России по футболу был приостановлён в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновился 19 июня и был доигран с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что весь новый сезон будет проходитьпроходить с ограничениями. Возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы, писал NEWS.ru.
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