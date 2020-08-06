РПЛ в случае второй волны пандемии намерена играть без зрителей

https://static.news.ru/photo/34b917a8-d7f2-11ea-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор по проведению соревнований Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин считает, что в случае второй волны инфекции коронавируса стоит доиграть сезон.

В нашем понимании лучше продолжить играть без зрителей, чем прекратить сезон, но это в любом случае не в нашей компетенции, — сказал Савин на пресс-конференции, посвящённой новому сезону чемпионата России по футболу.

Сезон-2019/20 чемпиноната России по футболу был приостановлён в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновился 19 июня и был доигран с ограниченным количеством зрителей на трибунах.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что весь новый сезон будет проходитьпроходить с ограничениями. Возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы, писал NEWS.ru.