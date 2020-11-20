РПЛ согласовала с властями Москвы проведение матчей со зрителями

https://static.news.ru/photo/9a704c42-2b53-11eb-9533-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи чемпионата России по футболу в Москве будут проходить со зрителями.

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что этот вопрос был согласован с властями столицы. До конца 2020 года департамент спорта Москвы установил квоту посещаемости стадионов в 25% от общей вместимости.

«Спартаку», которому ранее в качестве штрафной санкции сократили квоту, также разрешили реализовывать билеты на 25% мест на «Открытие Арене». Таким образом, на каждом домашнем матче «красно-белых» сможет присутствовать не более 11 тысяч болельщиков.

Проведение игр с аудиторией будет возможно только при условии строгого соблюдения клубами всех профилактических мер, разработанных Роспотребнадзором в целях борьбы с распространением коронавируса.

В РПЛ командам разрешено заполнять домашние стадионы не более чем на 50% от общей вместимости. Власти регионов могут вносить свои коррективы в рамках этой нормы.

Как передавал NEWS.ru, петербургский «Зенит» начал переговоры с властями Северной столицы о допуске зрителей на стадион. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее подписал постановление о запрете доступа зрителей на спортивные мероприятия с 23 ноября. Для профессиональных клубов может быть сделано исключение.