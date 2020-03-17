https://static.news.ru/photo/3e39a80c-6866-11ea-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о дальнейших шагах в работе при пандемии коронавируса.

С коллегами из РФС мы находимся в тесном контакте. Каждый клуб предоставит свою позицию, мы это обсудим. Далее мы соберёмся 10 апреля и решим ход дальнейших действий. Всё обозначено очень чётко: всё, что проходит под эгидой УЕФА, решения за ними, — сказал Прядкин журналистам.

Он отметил, что в РПЛ попробуют сократить штаб сотрудников и перевести многих на удалённую работу.

Каждый клуб будет советоваться со своим тренерским штабом и принимать самостоятельные решения по занятости футболистов. А лиге есть чем заняться на данный период, в том числе и вопросами возобновления чемпионата. Рабочие версии мы подготовили, их несколько. Безопасностью работников и профилактическими мерами также продолжим заниматься, — добавил Прядкин.

Глава РПЛ отметил, что находится в тесном контакте с владельцами клубов, которые озабочены исполнением обязательств перед футболистами и спонсорами.

Исполнение обязательств перед игроками и спонсорами — это важно. Но хочу сказать ещё раз: эта беда коснулась всего мирового футбола. Вопросов много, они будут изложены специальными органами, которые будут дополнительно созданы. Я думаю, президент УЕФА и все мы прекрасно понимаем, что выполнять требования и обязательства будет крайне сложно. Мы будем держать в курсе, — заключил Прядкин.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.