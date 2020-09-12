РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за коронавируса у игроков

https://static.news.ru/photo/a68d2652-f5d5-11ea-bf33-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Краснодар/facebook.com

РПЛ приняла решение отменить матч между «Ротором» и «Краснодаром». Встреча должна была начаться в 19:00 13 сентября.

Как сообщил оперштаб в Telegram, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» не состоится. Также отмечается, что по состоянию на 17:45 РПЛ не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

12 сентября результаты последнего тестирования на коронавирус в футбольном клубе «Ротор» дали подозрительные результаты у семи игроков основного состава. Повторная сдача анализов подтвердила наличие инфекции. COVID-19 был выявлен у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Также отмечается, что инфекцию нашли у двух членов административного штаба команды, их имена не называются.

Как писал NEWS.ru, по результатам повторного тестирования на коронавирус были выявлены три новых случая инфицирования. Имена заражённых не сообщаются. Все заболевшие были изолированы от команды.