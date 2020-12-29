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РПЛ опубликовала подборку из лучших голов пяткой за 10 лет

19:19, 30 декабря 2020
Павел Мамаев Павел Мамаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) представила подборку из лучших голов пяткой за минувшие 10 лет. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

Так, на кадрах можно увидеть голы в исполнении Павла Мамаева, Михаила Костюкова, Сергея Давыдова, Адесойе Ойеволе и Луки Джорджевича.

Давыдов во время выступления за «Кубань» забил мяч в ворота ЦСКА в 2011 году. Мамаев в 2014 году в составе «Краснодара» отличился в матче с «Зенитом». Костюков, представлявший «Амкар», отправил мяч в ворота «Анжи» в 2017 году, Джорджевич (тульский «Арсенал») — в 2018 году в ворота «Оренбурга», Ойеволе («Оренбург») — в прошлом году в ворота «Краснодара».

Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.

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