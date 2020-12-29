РПЛ опубликовала подборку из лучших голов пяткой за 10 лет

— Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° (@premierliga) December 30, 2020
Давыдов во время выступления за «Кубань» забил мяч в ворота ЦСКА в 2011 году. Мамаев в 2014 году в составе «Краснодара» отличился в матче с «Зенитом». Костюков, представлявший «Амкар», отправил мяч в ворота «Анжи» в 2017 году, Джорджевич (тульский «Арсенал») — в 2018 году в ворота «Оренбурга», Ойеволе («Оренбург») — в прошлом году в ворота «Краснодара».
Ранее NEWS.ru писал, что капитан московского футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на решение главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.
О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3). По словам Джикии, такое решение наставника было очень неожиданным.