РПЛ объявила об официальном переносе нескольких матчей чемпионата

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переносе матчей 19-го тура чемпионата, которые должны были пройти в Ростове-на-Дону и Краснодаре, из-за приостановки работы аэропортов в этих городах. Остальные игры РПЛ пройдут по расписанию, говорится на сайте организации.

Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, работа аэропортов которых приостановлена в связи с распоряжением Росавиации, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно, — говорится в заявлении лиги.

В рамках 19-го тура «Ростов» должен был сыграть с «Крыльями Советов», а «Краснодар» — с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране. Согласно ранее утверждённому календарю, турнир должен был возобновиться 25 февраля.

Также президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.