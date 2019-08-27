https://static.news.ru/photo/23dd5cf8-c904-11e9-be91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mirko Kappes/imago-imag/imago-images.de

Центральный матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», а также «Локомотивом» и «Ростовом» пройдёт с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом проинформировала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Ростов» и «Локомотив» встретятся 31 августа, а «Спартак» и «Зенит» — 1 сентября. На эти матчи назначены судейские бригады во главе с Сергеем Лапочкиным из Петербурга и Виталием Мешковым из Дмитрова, пишет « Российская газета ».

Также в Российском футбольном союзе сообщили, что игру «Крылья Советов» — «Динамо» 30 августа будет судить бригада во главе с Владиславом Безбородовым из Петербурга. Игорь Панин из Дмитрова рассудит 31 августа «Уфу» и «Оренбург», Николай Волошин из Смоленска — «Сочи» и «Рубин», Сергей Карасёв из Москвы — «Тамбов» и «Ахмат».

Алексей Сухой из Люберец 1 сентября отработает на встрече «Краснодара» и «Урала», а Евгений Турбин из Дмитрова — ЦСКА и «Арсенала».

Как писал News.ru, в очередном туре чемпионата РПЛ случилась первая в сезоне осечка действующего чемпиона страны. Первое поражение петербургскому «Зениту» нанесла «Уфа».