РПЛ изучает возможность помочь иностранным футболистам вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/dc862284-7e4a-11ea-9292-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность предоставления помощи иностранным футболистам при пересечении ими границы страны.

На дистанционном собрании клубов РПЛ поднимались вопросы о возвращении игроков в расположение команд. Предлагались варианты написать документ от лица лиги с просьбой пропустить спортсменов через границу, договориться с правительством о предоставлении пропуска для футболистов с рабочими российскими визами или собрать всех иностранцев в одном месте, откуда их можно доставить общим чартером, сообщает «РБ-Спорт».

Если чемпионат возобновится в середине июля, шёл разговор, чтобы иностранцы приехали заранее, чтобы они успели отсидеть на самоизоляции. Просили предупредить пораньше, чтобы иностранцы потеряли не две недели тренировки, а хотя бы только одну, — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением о том, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.