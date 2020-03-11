К настоящему моменту в турнире разыграны только четыре путёвки в четвертьфинал. 17 и 18 марта должны состояться ответные матчи 1/8 финала в четырёх других парах: «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» — «Бавария (0:3), «Наполи» — «Барселона» (1:1) и «Лион» — «Ювентус» (1:0).
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 11 марта обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал европейского турнира. Общий счёт противостояния — 3:2. Встреча прошла без зрителей из-за вспышки коронавируса.