https://static.news.ru/photo/3cd387d8-6408-11ea-9e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: UEFA Pool/Handout/imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 12 марта рассмотрит вопрос о приостановке сезона в Лиге чемпионов из-за пандемии, вызванной коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщает El Larguero, которое ссылается на данные журналиста AS Хавьера Маталланаса.

Nos cuenta @matallanas que la UEFA tiene intenciÃ³n de suspender la Champions League maÃ±ana



Es muy posible que la prÃ³xima semana el Real Madrid no llegue a jugar en Manchester



InformaciÃ³n del @DiarioAS https://t.co/QgsIY213l0 pic.twitter.com/axD6JNpqQJ — El Larguero (@ellarguero) March 11, 2020

К настоящему моменту в турнире разыграны только четыре путёвки в четвертьфинал. 17 и 18 марта должны состояться ответные матчи 1/8 финала в четырёх других парах: «Реал» — «Манчестер Сити» (первый матч — 1:2), «Челси» — «Бавария (0:3), «Наполи» — «Барселона» (1:1) и «Лион» — «Ювентус» (1:0).

Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) 11 марта обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал европейского турнира. Общий счёт противостояния — 3:2. Встреча прошла без зрителей из-за вспышки коронавируса.