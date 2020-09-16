«Ротору» засчитали техническое поражение и оштрафовали на 100 тыс. рублей

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение засчитать волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3 в матче с «Краснодаром» седьмого тура Российской премьер-лиги, а также оштрафовать «Ротор» как принимающий клуб на 100 тыс. рублей за то, что не обеспечил необходимые условия для проведения матча. Накануне положительные результаты на коронавирус получили ряд футболистов и представителей ФК «Ротор».

Игрокам ФК "Ротор" не были выданы QR-коды для доступа в "чистую зону" при проведении матча, а значит, они в любом случае не имели права принимать в нём участие. В результате матч был отменён в связи с выявленными случаями заболевания короновирусом среди представителей ФК "Ротор", которые могли поставить под угрозу безопасность участников матча, — цитирует пресс-служба председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

Штраф в 100 тыс. рублей клубу присудили за нарушение обязательных требований санитарного регламента чемпионата России, поскольку его игроки, несмотря на отсутствие QR-кодов, до момента принятия решения об отмене матча находились в «чистой зоне» на стадионе.

Как писал NEWS.ru, РПЛ приняла решение отменить матч между «Ротором» и «Краснодаром». Встреча должна была начаться в 19:00 13 сентября. По состоянию на 17:45 РПЛ не получила решение о допуске к матчу от Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. 12 сентября результаты последнего тестирования на коронавирус в футбольном клубе «Ротор» дали подозрительные результаты у семи игроков основного состава. Повторная сдача анализов подтвердила наличие инфекции. COVID-19 был выявлен у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Также отмечается, что инфекцию нашли у двух членов административного штаба команды, их имена не называются.