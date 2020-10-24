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Футбол

«Ротор» сумел добиться первой победы в сезоне, обыграв «Локомотив»

21:46, 24 октября 2020
Фото: rotor-vlg.com

«Ротор» одержал победу над «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 19-й минуте усилиями игрока волгоградцев Фламариона. Вскоре «Локомотив» отыгрался благодаря Дмитрию Рыбчинскому.

«Ротор» пробился вперёд во втором тайме — гол забил Андрес Понсе. Примечательно, что «Локомотиву» выдался шанс сравнять счёт, однако на 82-й минуте Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Позднее был отменён гол «Ротора» в исполнении Олега Кожемякина из-за офсайда, а также мяч Гжегожа Крыховяка.

Это первая победа «Ротора» в сезоне. Клуб набрал 6 очков и переместился с 16-й на 14-ю строчку таблицы РПЛ. У «Локомотива» 21 очко и 4-е место.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.

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