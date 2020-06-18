«Ростов» высказался относительно позиции «Сочи»

https://static.news.ru/photo/cccdaf36-b169-11ea-bd5d-fa163e074e61_660.jpg Арташес Арутюнянц Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц отреагировал на решение соперника «Сочи» перед предстоящим матчем по случаю рестарта Российской премьер-лиги, который должен состояться 19 июня.

Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка, — приводит слова Арутюнянца пресс-служба команды.

Он также поблагодарил руководство Российского футбольного союза, которое поддержало коллектив при условии, что сочинцы также пойдут на этот шаг.

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что позиция клуба относительно переноса предстоящего матча с «Ростовом» остаётся неизменной. Команда по-прежнему выступает против переноса встречи 23-го тура Российской премьер-лиги, которая должна состояться в пятницу, 19 июня.

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.