«Ростов» всё-таки приедет в Сочи

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» всё-таки состоится.

Стороны договорились о проведении встречи, как и было запланировано, 19-го июня в 20:00 по московскому времени.

Футбольным клубам «Ростов» и «Сочи» удалось договориться о проведении игры 23-го тура РПЛ, - говорится в заявлении «Сочи» на официальном сайте.

Кроме того уточняется, что билеты доступны на сайте коллектива.

Ранее встреча оказалась под возможностью срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что позиция клуба относительно переноса предстоящего матча с «Ростовом» остаётся неизменной. Команда по-прежнему выступает против переноса встречи 23-го тура Российской премьер-лиги, которая должна состояться в пятницу, 19 июня.