https://static.news.ru/photo/e14c194a-e20a-11e9-b01c-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/rostovfc

Игра 11-го тура чемпионата России между командами «Ростов» и «Динамо» (Москва) в Ростове-на-Дону завершилась победой хозяев. Ростовчане нанесли «бело-голубым» сокрушительное поражение со счётом 3:0.

Голы забили Ивелин Попов, Эльдор Шомуродов и Бахтиёр Зайнутдинов. На 66-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве из-за удаления защитника Заурбека Плиева.

«Ростов» набрал 23 очка и занял вторую строчку в турнирной таблице. «Динамо» с 10 очками идёт на 12-м месте.

Следующий матч ростовчане сыграют в Москве против ЦСКА 6 октября, а «Динамо» — 5 октября с «Оренбургом».

Ранее News.ru писал, что «Ростов» заключил контракт с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Об этом объявил диктор в конце матча с «Динамо». Игрок будет выступать под номером 10.