Последний перед зимним перерывом тур чемпионата России по футболу оказался очень богатым на события. Тульский «Арсенал» благодаря Евгению Луценко отправил «Локомотив» на запасной путь, «Ростов» разобрался с едва дышащим «Спартаком», а «Зенит» не заметил сопротивления московского «Динамо». NEWS.ru подготовил символическую сборную 19-го тура РПЛ.

Сергей Песьяков, «Ростов»

Песьяков вернулся в стартовый состав южан прямо перед встречей со «Спартаком», потеснив в рамке ворот Егора Бабурина. И сразу же Сергей смог выдать очень достойный матч, а его «Ростов» нанёс «красно-белым» очень болезненное поражение. На счету Песьякова семь сейвов и всего один пропущенный мяч. А «жёлто-синие» поднялись аж на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

Роберт Бауэр, «Арсенал»

Мало кто ожидал, что «Локомотив» так оконфузится в Туле, пропустив от местной команды четыре безответных мяча. Выделялся в команде Игоря Черевченко Роберт Бауэр, который не позволил «железнодорожникам» развернуться на правом краю обороны. Шесть отборов, два совершённых фола и одно выигранное верховое единоборство — «улов» Роберта за 90 минут домашней встречи.

Бранислав Иванович, «Зенит»

«Зенит» с каждым туром становится всё ближе и ближе к чемпионству. В последнем матче этого года «сине-бело-голубые» на своём поле просто «раздавили» московское «Динамо». 35-летний Иванович весь матч гнал своих партнёров вперёд. Защитник записал на свой счёт один из голов команды, замкнув подачу с углового. Есть ощущение, что серб переживает очередную спортивную молодость и именно его запал должен помочь команде Сергея Семака взять золотые медали. Задел для этого уже имеется.

Дмитрий Чистяков, «Ростов»

Защитник с каждым матчем выдает всё более и более зрелую игру. Если после старта сезона его начали сватать в петербургский «Зенит», то после гола в ворота «Спартака» переезд Чистякова в Санкт-Петербург стал ещё более осязаемым. Недавний представитель ФНЛ сделал всё, чтобы «красно-белые» не смогли развернуться на чужой половине поля, «сняв» весь верх. Посмотрим, куда отправится футболист зимой. Может, Валерию Карпину удастся уговорить Чистякова остаться в «Ростове» до конца сезона.

Азер Алиев, «Уфа»

Крайний защитник уфимцев второй тур подряд попадает в нашу символическую сборную. Если в предыдущий раз он отметился голевой передачей на Бизяка, то теперь смог отличиться сам. Также на его счету одно выигранное верховое единоборство и два совершённых фола. «Уфа» выдала неплохой отрезок в конце этого года, что позволило коллективу Вадима Евсеева взобраться на седьмое место в турнирной таблице.

Бахтиёр Зайнутдинов, «Ростов»

В отсутствие Романа Ерёменко Зайнутдинов смог себя реализовать в полной мере. Хавбек из Казахстана вышел в стартовом составе «Ростова» и дважды заставил капитулировать голкипера «Спартака». И это при том, что на юге 21-летний игрок проводит всего второй сезон. Умеет Карпин раскрывать футболистов. Даже жалко, что наш чемпионат ушёл на зимнюю паузу, так как полузащитник только разыгрался. Пока на его счету три забитых мяча, но думается, что это пока лишь начало его долгой и успешной карьеры.

Иван Обляков, ЦСКА

Полузащитник в игре с «Краснодаром» отметился шикарным дальним ударом, с которым не смог справиться Матвей Сафонов. Это второй гол хавбека в текущем сезоне. За 90 минут игрового времени Обляков выиграл два верховых единоборства и совершил четыре успешных отбора. Во многом благодаря его успешным действиям «армейцы» и набрали на выезде очко.

Георгий Мелкадзе, «Тамбов»

Как же «троллили» Мелкадзе в «Спартаке» и как футболист преобразился в «Тамбове». Игра с «Оренбургом» стала для футболиста лучшей в текущем сезоне. Пусть он и не забил, но отдал две хорошие голевые передачи, совершил шесть удачных обводок и пять отборов. При этом лишь четыре раза нарушив правила. Сдаётся, что сейчас Мелкадзе пригодился бы даже родному «Спартаку», а то за честь Тедеско и постоять некому.

Ари, «Краснодар»

Ари сумел спасти «Краснодар» от домашнего поражения от ЦСКА. Хотя пенальти, который форвард пробивал, реализовать не удалось, но натурализованный бразилец был первым на добивании, отправив мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но, к слову, перед тем как заработать этот самый стандарт, Ари, как выяснилось на многочисленных повторах, подыграл себе рукой. Но если ты не пойман, то, значит, нарушения не было? У нападающего в активе три удачных обводки и одно выигранное верховое единоборство.

Павел Погребняк, «Урал»

Великий По наконец-то проснулся и разродился голами в текущем сезоне РПЛ. Ветеран двумя выстрелами похоронил все надежды самарских «Крыльев Советов» на очки в противостоянии с «Уралом». Погребняк совершил один успешный отбор при четырёх нарушениях, а также выиграл четыре верховых единоборства. Три очка позволили «шмелям» взлететь на девятую строчку в турнирной таблице.

Евгений Луценко, «Арсенал»

Нападающий разыгрался к концу первой части сезона. В игре с «Локо» Луценко оформил дубль, доведя свой голеадорский счёт до семи мячей в текущем сезоне. Последний раз футболист показывал такую прыть аж пять лет назад, выступая тогда за саранскую «Мордовию». В итоге тогда его «счётчик» остановился на 10 голах. Сейчас же есть большая вероятность, что данный результат может быть перекрыт. Рослый футболист дважды оказывался победителем в верховом единоборстве, а также совершил четыре нарушения правил.