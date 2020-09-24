«Ростов» проиграл «Маккаби» из Хайфы и вылетел из квалификации Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/dc202596-fe93-11ea-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcrostov

Футбольный клуб «Ростов» в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы на своём поле проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы — 1:2 (1:1).

Ростовчане довольно быстро открыли счёт — уже на 9-й минуте форвард Элдор Шомуродов в касание и с лёта переправил в сетку ворот мяч после продольной верховой передачи Маттиаса Норманна.

Однако развить успех «жёлто-синим» не удалось. А уже на 20-й минуте нападающий гостей с украинскими корнями и австралийским гражданством Никита Рукавица забил ответный мяч.

На 60-й минуте полузащитник «Маккаби» Мохаммад Абу Фани отправил второй мяч в ворота Сергея Песьякова. А спустя девять минут прямую красную карточку за грубую игру в центре поля получил центральный полузащитник ростовчан Даниил Глебов.

Отыграться в меньшинстве команда Валерия Карпина не сумела и завершила борьбу в турнире, поскольку на этой стадии отбора в Лигу Европы противостояния команд состоят не из двух матчей, а лишь из одного.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы неделю назад из борьбы выбыл другой российский клуб — московское «Динамо», уступившее в Тбилиси грузинскому «Локомотиву» (1:2), ранее писал NEWS.ru.