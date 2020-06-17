«Ростов» получил лицензию РФС и УЕФА

Футбольный клуб «Ростов» по итогам Комиссии Российского футбольного союза по лицензированию получил лицензию на сезон-2020/21 для участия в соревнованиях под эгидой РФС и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Таким образом, как сообщает пресс-служба ростовчан, клуб сможет выступать в Российской премьер-лиге, а также в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА.
Ранее лицензию на сезон-2020/21 для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) получил новый клуб «Олимп-Долгопрудный», писалNEWS.ru.
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