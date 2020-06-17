«Ростов» получил лицензию РФС и УЕФА

https://static.news.ru/photo/a182d646-b08b-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-rostov.ru

Футбольный клуб «Ростов» по итогам Комиссии Российского футбольного союза по лицензированию получил лицензию на сезон-2020/21 для участия в соревнованиях под эгидой РФС и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, как сообщает пресс-служба ростовчан, клуб сможет выступать в Российской премьер-лиге, а также в Лиге Чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Ранее лицензию на сезон-2020/21 для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) получил новый клуб «Олимп-Долгопрудный», писалNEWS.ru.