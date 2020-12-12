«Ростов» одержал победу над «Ахматом»

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«Ахмат» на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном уступил с минимальным счётом «Ростову» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 1:0. Гол забил Роман Тугарев.

Единственный мяч на этой встрече был забит в концовке. На 82-й минуте гостей вперёд вывел Роман Тугарев, сообщает «Чемпионат».

После победы «Ростов» набрал 32 очка и обошёл «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. Теперь подопечные Валерия Карпина занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» не побеждает уже в четырёх последних матчах. Грозненцы находятся на 10-м месте в турнирной таблице с 25 очками.

Ранее, 23 октября, осле финального свистка матча между молодёжными командами «Ахмата» и «Спартака» на судью напал неизвестный и нанёс ему несколько ударов. Изначально сообщалось, что это мог быть представитель «Ахмата», недовольный работой арбитра.

Как ранее писал NEWS.ru, Тушинский суд Москвы вынес штраф московскому футбольному клубу «Спартак» в 300 тыс. рублей за то, что во время домашнего матча с петербургским «Зенитом» на стадионе «Открытие Арена» болельщики пренебрегли мерами по противодействию распространению коронавируса.