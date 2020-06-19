«Ростов» начал заявлять в РПЛ молодых футболистов для матча с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/082e6d9a-b219-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Владимир Абрамов (в центре) Фото: fc-rostov.ru

Футбольный клуб «Ростов» внёс в заявку на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) четырёх молодых полузащитников.

В заявке на сайте РПЛ появился футболист 2002 года рождения Владимир Абрамов, а также три игрока 2003 года рождения: Тимофей Калистратов, Иван Комаров и Вильям Рогава.

Молодые футболисты необходимы в заявке «Ростова» для того, чтобы они могли выйти на поле в матче с «Сочи».

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции.

Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин.