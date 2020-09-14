«Ростов» и «Локомотив» не забили друг другу голов

https://static.news.ru/photo/e975d5c6-f6c1-11ea-bce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Московский «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Ростовом». Матч, который проходил в рамках седьмого тура чемпионата России на стадионе «Ростов Арена», завершился со счётом 0:0.

«Ростов» набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с девятью очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре 19 сентября «Ростов» дома сыграет с «Ротором», «Локомотив» 20 сентября примет «Тамбов».

Ранее петербургский «Зенит» в поединке седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле переиграл тульский «Арсенал» — 3:1 (2:0), писал NEWS.ru. Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вышли на первое место.