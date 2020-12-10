«Ростов-Арене» могут присвоить имя футболиста Виктора Понедельника

https://static.news.ru/photo/0162d3f8-3b93-11eb-90bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/rostovstadium

Федерация футбола Ростовской области предложила присвоить «Ростов-Арене» имя футболиста СССР Виктора Понедельника, который в составе советской сборной стал чемпионом Европы в 1960 году.

Федерация уже обратилась с соответствующим обращением к губернатору региона Василию Голубеву, заявил первый зампред федерации Сергей Порядин.

Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону «Ростов-Арена» имени Виктора Понедельника. Это наша инициатива, её поддержали члены федерации, теперь ждём реакцию властей, — цитирует Порядина «Матч ТВ».

Уроженец Ростова-на-Дону Виктор Понедельник играл на позиции нападающего в ростовском клубе СКА и сборной СССР. В составе национальной сборной он забил решающий гол в финале Чемпионата Европы 1960 года в матче против Югославии.

Футболист скончался в возрасте 83 лет 5 декабря 2020 года, сообщал NEWS.ru.