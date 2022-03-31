Россию не исключили из ФИФА, но три страны лишились членства

На 72-м конгрессе Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Пакистана, Зимбабве и Кении. В то же время Россию не исключили из состава организации, передаёт «Чемпионат». Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может быть отстранён от ФИФА в связи со сложившейся ситуацией в мире.

В эти минуты в Катаре проходит 72-й конгресс ФИФА, РФС на нём представят Александр Алаев и Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Решение было принято на заседании конгресса ФИФА, которое проходит в Дохе. Теперь в организации шесть официальных языков: английский, испанский, французский, немецкий, русский, арабский.