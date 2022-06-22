Марина Грановская покинула пост директора «Челси», говорится в сообщении, опубликованном на сайте лондонской команды. При этом россиянка продолжит помогать клубу осуществлять переходы футболистов до закрытия трансферного окна.

Обязанности Грановской временно будет исполнять новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Клуб планирует найти россиянке полноценную замену.

Мы благодарим Марину за ее многолетнюю безупречную работу в клубе и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях, — заявил Боули.