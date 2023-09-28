«Россиянин с белым флагом идти не будет»: Кавазашвили о критериях УЕФА Анзор Кавазашвили раскритиковал критерии УЕФА по допуску сборных России U17

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

УЕФА и ФИФА не смогут заставить россиян выступать под белым флагом, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, международные футбольные организации хотят унизить Россию своими критериями по выступлению на мировых турнирах.

Пускай они со своим белым флагом идут подальше и надолго. Они хотят унизить нас, но у них не получится. Русский человек с белым флагом вперед никогда идти не будет, потому что это флаг позора, — сказал Кавазашвили.

Кавазашвили подчеркнул, что российским командам стоит рассмотреть возможность создания турниров среди стран БРИКС. Он отметил прогресс данного союза между государствами, а также оценил перспективы его развития.

У нас уже создано государственное сообщество БРИКС, куда вошли могучие в финансовом плане страны, которое по численности населения больше, чем США, Европа, Австралия и Канада вместе взятые, — заявил он.

Ранее исполнительный комитет УЕФА объявил о допуске к своим международным соревнованиям юношеских сборных России (до 17 лет). Взрослые российские команды были отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА после начала СВО в конце февраля 2022 года.