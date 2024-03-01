Любители футбола смогут посмотреть дерби Стамбула онлайн «Дзен» покажет 3 марта прямую трансляцию матча «Бешикташ» — «Галатасарай»

Фото: Seskimphoto/imago-images/Global Look Press

Дерби «Галатасарай» - «Бешикташ»

Россияне смогут посмотреть матч чемпионата Турции по футболу между командами «Бешикташ» и «Галатасарай» в прямой трансляции на «Дзене», сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Дерби сильнейших клубов Стамбула начнется в 19:00 мск.

Игра пройдет в рамках 28-го тура Турецкой Суперлиги. Сейчас «Галатасарай» занимает первую строчку в таблице, из 27 проведенных игр команда выиграла 23 матча, три сыграла вничью и один проиграла. Клуб набрал 72 очка.

«Бешикташ» в общем зачете на четвертой строчке, у клуба 14 побед в турнире, четыре ничьи и девять поражений. У клуба 46 очков.

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Фото: Пресс-служба Яндекс.Дзен

За последний год на «Дзене» создали более 45 тысяч материалов на тему событий в Российской премьер-лиге. Наиболее популярными стали летние матчи 2023 года, среди них больше всего освещали игры столичного клуба «Динамо» (29%). Вторую строчку занял «Зенит» (28%), на третьем месте — «Спартак» (16%). В пятерку также вошли «Краснодар» (15%) и «Ахмат» (12%).

Самым обсуждаемым футболистом стал Игорь Акинфеев, которому была посвящена четверть контента. Вторым стал российский и бразильский футболист Марио Фернандес (21%), третьим по популярности оказался бразилец Малком (19%). Также в топ упоминаний на «Дзене» вошли вратарь Матвей Сафонов (18%) и нападающий Артем Дзюба (18%).

Ранее футболиста «Спартака» Квинси Промеса задержали на паспортном контроле в Дубае. В связи с этим игрок не смог вылететь с командой в Санкт-Петербург.