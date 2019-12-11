https://static.news.ru/photo/afb34d16-1c22-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия находится на пятом месте по числу профессиональных футбольных клубов, имея в стране 95 команд.

По данным из 200 стран, в мире насчитывается 3425 профессиональных клубов. На первом месте находится Турция (126 команд), затем идут Англия (111), Аргентина (103) и Италия (98). Информация опубликована в отчёте Международной федерации футбола (ФИФА) за 2019 год.

По данным из 180 стран, в мире существует 100 тысяч 765 профессиональных футболистов. В данном рейтинге лидирует Англия (5935 футболистов). Россия в топ-5 не вошла.

Ранее министр спорта России Павел Колобков поставил перед национальной сборной задачу войти в первую десятку рейтинга ФИФА, писал NEWS.ru.