https://static.news.ru/photo/e785d0ea-daac-11e9-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thilo Schmuelgen/Reuters

По итогам матчей первого группового этапа Лиги чемпионов Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Московский «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» (2:1), а «Зенит» (Санкт-Петербург) в гостях сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1). Таким образом, суммарный коэффициент России, которая занимает шестое место, равен 43,216 балла, у идущей следом Португалии — 42,049.

Шестое место позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки: по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В четверг в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы Россию будут представлять московский ЦСКА и «Краснодар», а Португалию — «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория».

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) разгромилиспанский «Реал», писал News.ru.