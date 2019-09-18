https://static.news.ru/photo/fe59eee8-dab9-11e9-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly Nevar/Reuters

Сборная России по футболу поднялась на четыре позиции в сентябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Подопечные Станислава Черчесова, которые в отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 обыграли Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0), теперь занимают 42-е место.

В первой десятке рейтинга произошли изменения. Бельгия сохранила за собой первое место. Франция поднялась на второе, сместив Бразилию на третье место. Англия осталась на четвёртой позиции, а Португалия поднялась на пятое место.

Сборная Уругвая опустилась на шестое место, Испания поднялась на две позиции и занимает седьмое место. Хорватия и Колумбия опустились на одну строчку и занимают восьмое и девятое место соответственно. Аргентина замыкает десятку сильнейших.

Наибольшее повышение в рейтинге у сборной Гренады по футболу, которая поднялась на 13 позиций и занимает 160-е место. Больше всех в рейтинге потеряла сборная Островов Кука — 809 позиций. Как сообщает пресс-служба ФИФА, сборная Кука на протяжении четырёх лет не играла на международном уровне.

Комитет по этике Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) отстранил бывшего президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года, писал News.ru.