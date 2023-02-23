Россия опоздала с апелляцией на отстранение футболистов от турниров Апелляцию РФС на отстранение от международных турниров отклонили из-за нарушения сроков подачи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских футболистов от участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС. В суде объяснили это тем, что апелляция была подана несвоевременно. Согласно правилам, на обжалование решений CAS отводится 30 дней, и так как РФС не уложился в срок, инстанция отклонила заявление.

Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым, — говорится в заявлении суда.

Международная федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах 28 февраля 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. В начале марта Российский футбольный союз подал в CAS апелляции, большинством голосов судей они были отклонены. Высшей инстанцией для обжалования решений CAS является Верховный суд Швейцарии.

В январе сообщалось, что представители РФС и УЕФА на встрече в январе согласовали порядок дальнейшего взаимодействия для возвращения российских футбольных команд на международные соревнования. Ожидалось, что следующие переговоры пройдут в феврале.