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Футбольный клуб «Краснодар» на домашней арене в ответной встрече уступил греческому «Олимпиакосу» в рамках финала плей-офф Лиги чемпионов со счётом 1:2. Таким образом, по сумме двух встреч российская команда не смогла попасть в групповой этап еврокубка (1:6).

На 11-й минуте мяч в ворота греков забил полузащитник Даниил Уткин. Однако на следующей минуте нападающий Юсеф Аль-Араби сравнивает счёт. На 48-й Юсеф Аль-Араби увеличивает разницу (1:2). РФС назвал матчи,...