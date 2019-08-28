Россия не смогла увеличить отрыв в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от Португалии по итогам матчей плей-офф Лиги чемпионов.
«Краснодар» по итогам двухматчевого противостояния проиграл греческому «Олимпиакосу» (1:6) и примет участие в групповом этапе Лиги Европы.
Таким образом, у России по-прежнему 42,716 балла и шестое место, у Португалии — 41,649 балла (седьмое место).
Шестое место позволяет заявить на сезон-2021/22 по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
29 августа «Спартак» в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с португальской «Брагой». Первый матч завершился поражением «красно-белых» (1:0).
Ранее российский владелец португальского футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков заявил, что португальцы стремятся обойти Россию в рейтинге УЕФА, писал News.ru.