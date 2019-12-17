https://static.news.ru/photo/7d4d05b0-20dc-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что ему было предложено реформировать чемпионат.

Мне было предложено рассмотреть предложения реформировать РПЛ, потому что 30 туров — это очень мало. Сыграли сейчас 19, а весной остаётся только 11. В условиях изменения климата непонятно, как играть. Поднимается вопрос оснащения крышами ряда стадионов, — сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что есть вариант расширения лиги до 18 команд и варианты с плей-офф.

Реформа в РПЛ может произойти до чемпионата мира в Катаре 2022 года, хотя сделать это будет сложно. Реформа точно будет, вопрос — когда, — сказал он.

Ранее сообщалось, что посещаемость матчей чемпионата России по футболу выросла в первой части сезона, писал NEWS.ru.