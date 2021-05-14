Российского тренера дисквалифицировали за угрозы убить судью

https://static.news.ru/photo/c11ae27a-b4c0-11eb-8f9a-96000091f725_660.jpg Фото: нсфл.рф

Контрольно-дисциплинарный комитет Национальной студенческой футбольной лиги (КДК НСФЛ) принял решение дисквалифицировать на 10 месяцев главного тренера команды Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) Виктора Зубченко за угрозы в адрес судьи. Об этом говорится на официальном сайте НСФЛ.

15 апреля 2021 года тренер Зубченко дал скандальное интервью после матча против Калмыцкого государственного университета (КалмГУ). Наставник ростовской команды сравнил судью с Гитлером и сказал, что готов выстрелить в него.

Студенческая лига в качестве наказания оштрафовала Виктора Зубченко на 30 000 рублей и дисквалифицировала на 10 месяцев.

За «публичное некорректное высказывание, оскорбление, в том числе в средствах массовой информации, унижающее достоинство и/или деловую репутацию НСФЛ, судей, официальных лиц и других участников соревнований» — дисквалифицировать Виктора Зубченко на 10 месяцев, — сообщается на официальном сайте лиги.

Ране сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за включение в качестве треков к чемпионату Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой.